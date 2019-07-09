Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Global sosyal medya ajansları We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan 'Dijital Türkiye 2019' raporuna göre, son 1 yılda internet kullanan kişi sayısı 5 milyon; aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı da 1 milyon arttı. Raporda Türkler'in günde ortalama 7 saat 15 dakikalarını internette geçirdiklerinin altı çizilirken, bu sürenin 2 saat 46 dakikası da sosyal medyada harcanıyor.
52 MİLYONA ÇIKTI
Her 2 kişiden 1'i masa üstü bilgisayar ya da laptop, her 4 kişiden 1'i de tablet bilgisayar kullanıyor. Akıllı saat, bileklik, sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknoloji ürünü kullananların oranı, yüzde 9 olarak tespit edildi. Nüfusun yüzde 72'sine karşılık gelen 59.4 milyon kişi internet kullanırken, bunların 44 milyonu internete telefonlarından bağlanıyor. Rapor, Türkler'in günde ortalama 3 saat 9 dakikalarını televizyon izleyerek, 1 saat 15 dakikalarını da müzik dinleyerek geçirdiklerini de ortaya koyuyor. Türkiye'de toplam 52 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bunların 44 milyonu sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanıyor. Türkiye 43 milyon Facebook kullanıcıyla dünyada 9'uncu, 38 milyon Instagram kullanıcısıyla 5'inci ve 9 milyon Twitter kullanıcısıyla yine 5'inci sırada yer alıyor.
52 MİLYONA ÇIKTI
Her 2 kişiden 1'i masa üstü bilgisayar ya da laptop, her 4 kişiden 1'i de tablet bilgisayar kullanıyor. Akıllı saat, bileklik, sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknoloji ürünü kullananların oranı, yüzde 9 olarak tespit edildi. Nüfusun yüzde 72'sine karşılık gelen 59.4 milyon kişi internet kullanırken, bunların 44 milyonu internete telefonlarından bağlanıyor. Rapor, Türkler'in günde ortalama 3 saat 9 dakikalarını televizyon izleyerek, 1 saat 15 dakikalarını da müzik dinleyerek geçirdiklerini de ortaya koyuyor. Türkiye'de toplam 52 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bunların 44 milyonu sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanıyor. Türkiye 43 milyon Facebook kullanıcıyla dünyada 9'uncu, 38 milyon Instagram kullanıcısıyla 5'inci ve 9 milyon Twitter kullanıcısıyla yine 5'inci sırada yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.