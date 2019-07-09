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’dan 'HepYeni' kolaylığı

General Mobile’dan 'GMHepYeni' kolaylığı
General Mobile, ekstra destek paketlerini kullanıcılarına sunmaya başladı. 'GMHepYeni' paketi sayesinde kullanıcılar, telefonlarının satın aldıkları günkü değerini 2 yıl süresince koruyor, böylelikle diledikleri zaman yeni modeller ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar aynı modelde ücret farkı olması halinde bu farkı ödeyerek, üründe ücret farkı oluşmamış ise ücretsiz olarak yeni ürüne sahip olabiliyor. Örneğin; 'HepYeni' paketini almış GM 8 kullanıcısı, telefonunu GM 9 Pro'ya yükseltmek istediğinde, GM 9 Pro'nun tavsiye edilen satış fiyatı olan bin 699 TL ödemek yerine sadece 700 TL ödüyor.

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