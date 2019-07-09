Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.
Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.
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