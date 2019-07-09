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  • 09.07.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 13:09

'ın kurucusu Steve Wozniak'tan uyarısı! "Hemen silin"

'ın en önemli isimlerinden olan ve kurucuları arasında yer alan Steve Wozniak, son açıklamasında kullanıcılarına çağrıda bulunarak "hesaplarınızı silin" uyarısı yaptı.

Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'tan Facebook uyarısı

Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.

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