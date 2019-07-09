Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Android Q güncelleme alacak cep telefonları! Google'ın yeni oyuncağı Android Q güncellemesi artık gelmek üzere. Milyonlarca Android telefon sahibi ise Android Q güncellemesini büyük bir merakla bekliyor. Bir süre sonra yayınlanacak olan Android Q güncellmesi şimdiden merak edildi. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Özellikle Huawei telefon sahipleri, Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle telefonlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağını bilmiyordu. Sadece G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli şirketlerin Huawei ürünlerini satabileceği yönündeki açıklamasıyla Huawei telefonların Android Q güncellemesini alma ihtimali de oldukça terfi etti.

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak telefonlar... Google'ın önümüzdeki haftalarda yayınlaması beklenen Android Q güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların Android Q alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o telefonlar listesi... HABERİN DEVAMI

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