Android Q güncelleme alacak cep telefonları! Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Google'ın yeni oyuncağı Android Q güncellemesi artık gelmek üzere. Milyonlarca Android telefon sahibi ise Android Q güncellemesini büyük bir merakla bekliyor. Bir süre sonra yayınlanacak olan Android Q güncellmesi şimdiden merak edildi. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Özellikle Huawei telefon sahipleri, Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle telefonlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağını bilmiyordu. Sadece G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli şirketlerin Huawei ürünlerini satabileceği yönündeki açıklamasıyla Huawei telefonların Android Q güncellemesini alma ihtimali de oldukça terfi etti.