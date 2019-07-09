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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:31

Akıllı telefonu olupta kullanmayan heralde yoktur! Şok gelime

Milyarlarca kullanıcısı olan kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kurallarını ihlal edenlere adeta savaş açtı.

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