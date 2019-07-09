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4 kamera emrinizde

4 kamera emrinizde
HONOR'UN N serisinin yeni üyeleri HONOR 20 ve 20 , 48 AI Dörtlü Kamerası ile dikkat çekiyor. Telefon, 48 MP Sony IMX586 ana kamerasıyla kullanıcıların daha net çekim yapmalarını sağlamak için AI Ultra Netlik moduna ve AIS Süper Gece moduna sahip. 20 Pro'da dörtlü kamera içinde ayrıca 16 MP Geniş Açılı Kamera, 8 MP Telefoto Kamera 2 MP Makro Kamera yer alıyor.

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