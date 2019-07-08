Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş AK Parti'nin tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu..Mehmet Muş yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Mehmet Muş'un bu açıklamasının ardından vatandaşlar hangi telefonların kullanıma kapatılacağını vesorusunun cevabını araştırmaya başladı. Klonlanmış telefon cihazı, elektronik kimlik bilgisi ( IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir. Klonlama yöntemiyle iki veya daha fazla cihaz aynı IMEI numarası ile kullanılabilmektedir.

NEREDE KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ?

Yurtdışından aldığınız telefonun kaydını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret edip T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifre ile sisteme giriş yapmalısınız. Pasaport sahibi kim ise e-Devlet sistemine onun bilgileri üzerinden giriş yapıp yurda giriş çıkış tarihi, pasaport numarası, kimlik bilgileri gibi önemli bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekiyor.





KAYIT İŞLEMİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

Yurt dışından gelen telefonu açıp #06#'yi tuşlayarak 15 haneli IMEI numarasını bulmalısınız. Daha sonra elde ettiğiniz IMEI numarasını eksiksiz bir şekilde sisteme girmelisiniz. Girdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra onayla butonuna basarak girdiğiniz bilgileri onaylamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki adım ise telefon kayıt harç bedeli yatırmak.



Tebrikler. Telefonunuzun kaydını tamamlamış bulunuyorsunuz. Telefonunuz 12 ile 48 saat içerisinde kullanıma açılmış olacaktır. Telefonunuzun kaydının gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresini ziyaret edip IMEI numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz.