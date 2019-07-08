PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PlayStation 5 çıkış tarihi ve özellikleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyunseverler, son günlerde PlayStation 5'in ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, PlayStation 5 ne zaman çıkacak? İşte PlayStation 5 ile ilgili merak edilen detaylar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından PlayStation 5 hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak PlayStation 5'in 2020 yılında çıkacağını tahmin ediliyor.