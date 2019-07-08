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  • 09.07.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 02:23

? PS5 özellikleri neler olacak?

İnternette PlayStation'un yeni serisi 'in ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. PlayStation 5'le birlikte gelecek özelliklerde merak ediliyor. Peki, merakla beklenen PS5 ne zaman çıkacak? neler olacak? İşte merak edilenler...

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PlayStation 5 çıkış tarihi ve özellikleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyunseverler, son günlerde PlayStation 5'in ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, PlayStation 5 ne zaman çıkacak? İşte PlayStation 5 ile ilgili merak edilen detaylar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından PlayStation 5 hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak PlayStation 5'in 2020 yılında çıkacağını tahmin ediliyor.

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