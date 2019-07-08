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  • 08.07.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 20:24

nasıl olacak? Huawei yeni işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor!

Teknoloji devi Google ile bir süredir problem yaşayan yeni işletim sistemi için çalışmalarına devam ediyor. Birçok Huawei kullanıcısı ise Huawei nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei, HongMeng OS'u çok yakında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, nasıl olacak? İşte Huawei HongMeng OS ile ilgili merak edilenler...

Huawei yeni işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Google ve Huawei arasında yaşanan problemler özellikle Huawei telefon sahiplerinin kafasını hayli karıştırmıştı. Google, Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle gelecek Android güncellemeleri konusunda büyük bir belirsizlik ortaya çıkarken, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD merkezli şirketlerin Huawei'ye ürün satmaya devam edebileceğini kaydetmesi ise rüzgarı tersine döndürdü.

HONGMENG OS İSMİNİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Android ile ilgili sıkıntılar halen devam ederken, Huawei ise boş durmuyor. Kendi işletim sistemini uzun süredir geliştirilen ve son hazırlıklarını yapan şirket, bu işletim sistemine de HongMeng OS ismini vermeyi düşünüyor.

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