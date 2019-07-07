WhatsApp gün geçtikçe yeni özellikleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. WhatsApp artık cep telefonlarında internetsiz olarak kullanılabilecek. Bu bağlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde iyi mi ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda web kotasını harcıyor. Mevcut telefonunuz web bağlantısı yardımıyla ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Peki internetsiz WhatsApp cep telefonu ayarı nasıl yapılır? İşte internetsiz WhatsApp kullanma yolları ve ayarları