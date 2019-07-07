PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) 2017 yılından bu yana oyun dünyasında dikkat çeken oyunların başında yer alıyor. Tencent şirketi tarafından yayınlanan PUBG, Haziran 2018 itibariyle 400 milyonun üzerinde oyuncuya erişti. PUBG'nin 8. sezonu için geri sayım başladı. Star Challenge 2019 yarışmasının finalinde 250 bin dolar para ödüllü dağıtılacak.

250 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Star Challenge yarışmasının finalinde toplam 250 bin dolar ödül dağıtılacak. Final ise 7-8 tarihleri arasında yapılacak.