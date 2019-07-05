Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. Peki, Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 özellikleri neler işte tüm detaylar Çeşitli işlevleri olan akıllı telefonlar birçok markanın ürünü bulunmaktadır. Akıllı telefon markalarından biri ise Xiaomi. Vatandaşlar telefonun özelliklerini ve hangi ülkenin markası olduğunu merak ediyor. Peki Xiaomi nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin markası? Fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...