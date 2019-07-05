PUBG meraklıları PUBG Mobile Lite ile ilgili araştırmalar yapıyor. Özellikle PUBG Mobile Lite'ın nasıl indirildiği merak konusu oldu. PUBG Mobile Lite, sistemsel donanımı düşük olan telefonlarda ve bilgisayarlarda tercih ediliyor. Peki, PUBG Mobile Lite nasıl indirilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

PUBG MOBİLE LİTE NASIL İNDİRİLİR?

PUBG Mobile Lite'ı Apple Store ve Google Play Store'dan rahatlıkla indirebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda PUBG Mobile sitesine girerek rahatlıkla indirebilirsiniz.

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