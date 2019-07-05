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  • 05.07.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 00:03

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

ABD'li teknoloji devi Google ve arasında gerilimin ardından ipler kopma noktasına gelmişti. Huawei bu gelişmeler üzerine yeni bir işletim sistemi için çalışmalara başlamıştı. Ancak Çinli şirket Google ile bağlarını koparmadı. Şimdi Huawei kullanıcıları Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonları merak ediyor. İşte o liste...

Android güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri?

Huawei'nin ABD ile yaşadığı gerilimin ardından teknoloji meraklıları gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Huawei kullanıcıları şimdi Android Q güncellemesi hakkında araştırma yapıyor. Android Q güncellemesi öncesinde hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu.

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20

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