Huawei'nin ABD ile yaşadığı gerilimin ardından teknoloji meraklıları gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Huawei kullanıcıları şimdi Android Q güncellemesi hakkında araştırma yapıyor. Android Q güncellemesi öncesinde hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu.
ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?
-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
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