Huawei'nin ABD ile yaşadığı gerilimin ardından teknoloji meraklıları gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Huawei kullanıcıları şimdi Android Q güncellemesi hakkında araştırma yapıyor. Android Q güncellemesi öncesinde hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu.

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20