Whatsapp fotoğraf neden inmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek çöktü mü? Instagram, Facebook'taki kesintide büyük şüphe! WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Uzun süredir devam eden WhatsApp sorunu giderilmeye çalışıyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaparken, kullanıcılar araştırma yapmaya başladı. Ne zaman düzelecek? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Detaylar haberimizde... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.