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  • 04.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:39

Instagram, ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe!

fotoğraf neden inmiyor? Global çapta yaşanmış olan problem sebebiyle WhatsApp ve facebook'ta yaşanmış olan probleminin nedeni merak ediliyor. Kullanıcılar WhatsApp fotoğraf indirme sorununun ne vakit çözüleceğini araştırmaya başladı. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve ulusal uygulamaların önemi bir defa daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı. Sosyal medya devi Facebook'a, kullanıcı verilerini Amazon, ve Microsoft gibi yüzlerce şirketle paylaştığı gerekçesiyle cezai soruşturma açılmıştı. Peki Whatsapp'ta fotoğraf neden inmiyor? Whatsapp ne vakit düzelecek çöktü mü?

Whatsapp fotoğraf neden inmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek çöktü mü? Instagram, Facebook'taki kesintide büyük şüphe! WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Uzun süredir devam eden WhatsApp sorunu giderilmeye çalışıyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaparken, kullanıcılar araştırma yapmaya başladı. Ne zaman düzelecek? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Detaylar haberimizde... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

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