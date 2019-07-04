PUBG'ye PC sunucularında ve konsollarda güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son güncellemede PUBG tarafından PUBG'nin haritası Erangel'a yeni özellikler geleceği belirtilmişti. PUBG ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip eden yüz binlerce kişi hangi özelliklerin oyuna eklendiğini merak ediyor.

BİR ÖNCEKİ GÜNCELLEMEDE NELER VARDI?

- Evo Alanına Takımlı Ölüm Maçı eklendi.

- Hile tespiti geliştirildi.

- MVP vitrini eklendi.

- Oyuncular artık karda iz bırakıyor.

- Godzilla teması eklendi.

- Yeni popülerlik hediyesi, sıralama ödülleri ve unvanları eklendi.

Diğer İyileştirmeler:

- Eğlence modu erişimleri (UTC): Pzt/Çar: Keskin Nişancı Eğitimi & Savaş; Sal/Per: Dar Alan & Hızlı Maç; Cum-Paz: Tüm modlar.

- Koruyucu ögeler artık %25 daha dayanıklı. Koruma etkileri değiştirilmedi.

Peki, yeni güncellemede yer alan özellikler neler? İşte cevabı...