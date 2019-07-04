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  • 04.07.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 13:54

Q ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu modelleri açıklandı! İşte Android Pie'nin önemli özellikleri

tarafından geliştirilen Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ii görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Q ve Android Pie güncellemesi sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. 2017’de Türkiye’de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Android Pie'nin önemli özellikleri neler? İşte Android Q ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu modelleri. Aman dikkat! Eğer sabah kalktığınız telefonunuzun değiştiğini gördüyseniz şaşırmayın. Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

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