Google tarafından geliştirilen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Q ve Android Pie güncellemesi sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. 2017'de Türkiye'de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar