Google tarafından geliştirilen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Q ve Android Pie güncellemesi sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. 2017'de Türkiye'de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar
Android Pie'nin önemli özellikleri nedir? İşte Android Q ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu modelleri
Android Pie'nin önemli özellikleri neler? İşte Android Q ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu modelleri. Aman dikkat! Eğer sabah kalktığınız telefonunuzun değiştiğini gördüyseniz şaşırmayın. Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?
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