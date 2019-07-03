En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulaması 3 Temmuz'da bağlantı problemiyle kullanıcılarını şaşırttı. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek?
WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?
Erişim probleminin nedeni henüz belli olmadı. WhatsApp'ın henüz ne zaman düzeleceğine dair açıklama da yapılmadı.
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