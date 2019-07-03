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  • 03.07.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:39

'ta erişim problemi yaşanıyor! ?

Yaklaşık bir süredir 'ta çeşitli erişim sorunları yaşanıyor. WhatsApp'ta istediği işlemleri yapamayan vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son detaylar...

WhatsApp ne zaman düzelecek?

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulaması 3 Temmuz'da bağlantı problemiyle kullanıcılarını şaşırttı. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim probleminin nedeni henüz belli olmadı. WhatsApp'ın henüz ne zaman düzeleceğine dair açıklama da yapılmadı.

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