Şu saatlerde WhatsApp'ta erişim sorunu yaşıyor. WhatsApp'ta istediği işlemleri yapamayan vatandaşlar "WhatsApp çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Bir süre önce dünya genelinde mesajların iletim sorunu yaşandığı WhatsApp'ta bugün aynı sorun tekrar meydana geldi.
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