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  • 03.07.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:32

Son dakika: ? 'ta neden mesaj, fotoğraf gönderilmiyor?

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ta şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulaması 3 Temmuz'da bağlantı problemiyle kullanıcılarını şaşırttı. WhatsApp'tan istediği işlemleri yapamayan kullanıcılar sorusuna yanıt arıyor. Peki, WhatsApp'ta mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü?

Şu saatlerde WhatsApp'ta erişim sorunu yaşıyor. WhatsApp'ta istediği işlemleri yapamayan vatandaşlar "WhatsApp çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Bir süre önce dünya genelinde mesajların iletim sorunu yaşandığı WhatsApp'ta bugün aynı sorun tekrar meydana geldi.

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