Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi. Uygulamalarda sorun yaşayan kullanıcılar Instagram, WhatsApp ve Facebook ne zaman düzelecek sorusunun yanıtını merak ediyor.

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook bünyesinde bulunan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.