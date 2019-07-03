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  • 03.07.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:36

Instagram, WhatsApp ve ? Instagram, WhatsApp neden açılmıyor?

Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta kullanıcılar yaklaşık bir saatten fazla süredir erişim problemleri yaşamaya başladı. Bu nedenle birçok kullanıcı Instagram, WhatsApp ve sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram, WhatsApp neden açılmıyor? İşte son detaylar...

Instagram ne zaman düzelecek?

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi. Uygulamalarda sorun yaşayan kullanıcılar Instagram, WhatsApp ve Facebook ne zaman düzelecek sorusunun yanıtını merak ediyor.

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook bünyesinde bulunan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

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