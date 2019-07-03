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  • 03.07.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 20:10

Instagram, ve çöktü mü? Bakanlık açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sosyal ağlarda yaşanan probleme ilişkin açıklama geldi. , "Instagram, ve servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

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