Günümüzde Whatsapp kullanmayan yoktur. Bu bağlamda Whatsapp haberleri de oldukça yakından takip ediliyor. Whatsapp ile ilgili son gelen haber ise kullanıcıların canını sıkacak cinsten olabilir. Çünkü WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile yine gündeme oturdu. .5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle.