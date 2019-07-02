Milyarlarca kullanıcısı olan Whatsapp kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kurallarını ihlal edenlere adeta savaş açtı. Yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak sohbet gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde konuşma kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle.