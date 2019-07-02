Dünya genelinde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yapımcısının Striking Distance adında bir stüdyoyla yeni bir oyun için çalışmalar yaptığı konuşuluyor.
HEYECANLANDIRAN İDDİA
Yapım aşamasında olduğu konuşulan oyunun PUBG'nin devamı olarak geleceği iddia ediliyordu. Ancak Striking Distance tarafından yapılan açıklamada böyle bir durumdan bahsedilmiyor.
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