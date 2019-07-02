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  • 02.07.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 21:54

'nin yeni oyunu için geri sayım başladı! Detaylar ortaya çıkıyor

Son zamanların popüler oyunları arasında yer alan 'nin yeni versiyonunun geleceğine dair iddialar konuşulmaya başlandı. Yeni oyun şimdiden meraklılarını heyecanlandırdı. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden birçok kişi PUBG'nin yeni oyununu merak ediyor.

Dünya genelinde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yapımcısının Striking Distance adında bir stüdyoyla yeni bir oyun için çalışmalar yaptığı konuşuluyor.

HEYECANLANDIRAN İDDİA

Yapım aşamasında olduğu konuşulan oyunun PUBG'nin devamı olarak geleceği iddia ediliyordu. Ancak Striking Distance tarafından yapılan açıklamada böyle bir durumdan bahsedilmiyor.

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