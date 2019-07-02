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2.2 ceplere giriyor

Nokia 2.2 ceplere giriyor
HMD Global, çok yönlü yapay zeka ile desteklenen yeni 2.2'yi, tek tuş ile sunduğu Google Asistan ve en güncel Adroid sözüyle tüketicilerle buluşturuyor. Sade tasarımlı ön kameraya sahip 5.7 inçlik ekranıyla , en güncel tam deneyimini sunmayı amaçlayan Android One programının parçası olarak üretilen ilk 2 serisi Nokia telefon olma özelliği taşıyor. Biyometrik yüz kilidi özelliği olan telefonun kamerası, tek renkli fotoğrafları tam renkli hale getiren Colourise ve dikkati esas odak noktasına çeken Colour Pop gibi özelliklere sahip.

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