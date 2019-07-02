HMD Global, çok yönlü yapay zeka ile desteklenen yeni Nokia 2.2'yi, tek tuş ile sunduğu Google Asistan ve en güncel Adroid sözüyle tüketicilerle buluşturuyor. Sade tasarımlı ön kameraya sahip 5.7 inçlik ekranıyla Nokia 2.2, en güncel tam Android deneyimini sunmayı amaçlayan Android One programının parçası olarak üretilen ilk 2 serisi Nokia telefon olma özelliği taşıyor. Biyometrik yüz kilidi özelliği olan telefonun kamerası, tek renkli fotoğrafları tam renkli hale getiren Colourise ve dikkati esas odak noktasına çeken Colour Pop gibi özelliklere sahip.
- Teknoloji
- 02.07.2019
- Gazete
Nokia 2.2 ceplere giriyor
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