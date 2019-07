LG Electronics, XBOOM serisinin yeni ürünü Go PK7 Taşınabilir Bluetooh Hoparlörü müziği hayatının her alanına taşımak isteyenlerin ilgisine sunuyor. LG XBOOM Go PK7, ritme göre renk değiştirmesi, yaydığı ışık şeritleri ve suya dayanıklı yapısı ile yaz partilerinde yerini alıyor. Seste İngiliz MERIDIAN Audio'nun teknolojisini sunan Go PK7; Net Vokal, Gelişmiş Bas Modu, aptX HD dahili özelliğine sahip. 20 saatlik şarj ömrü sunan cihaza aynı anda 2 Bluetooth'lu cihaz bağlanabiliyor.