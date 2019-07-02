Jabra: Elite Active 45e tüketiciyle buluştu

JABRA; müzik ve spor tutkunları için geliştirdiği yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Elite Active 45e'yi tüketicilerle buluşturdu. Suya karşı IP67 sınıfında korumaya sahip olan Jabra Elite Active 45e, antrenman esnasında ter ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı kullanıcısına 2 yıl garanti sunuyor. Tek şarjla 9 saate kadar kullanım, 12 gün bekleme süresi bulunan ürün, 2'li mikrofon teknolojisine sahip.