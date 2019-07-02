RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hem öğrencileri hem de velileri sanal tehlikelere karşı uyardı, bu yıl yaptıkları 'öğrencilerin medya kullanım alışkanlıklarına' yönelik araştırma sonuçlarını da paylaştı:

GÜNDE ortalama 2 saat 13 dakika internet kullanıyorlar.

YÜZDE 21'İ ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemiyor.

YÜZDE 44.2'Sİ internet kullanırken hoşlanmadığı kişi veya içeriklerle karşılaştığı yanıtını verdi.

YÜZDE 25'I internette hoşlanmadığı kişi veya içerikle karşılaştığında bunu kimseyle paylaşmadığını söyledi.

İNTERNETTE rahatsız oldukları konuların başında yüzde 34.8 ile siber zorbalık geliyor.

ARAŞTIRMA, erkek öğrencilerin kızlara göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını hem de daha fazla siber zorbalık uyguladığını ortaya koydu.

HAFTA sonları 21.00- 24.00 saatleri arasında öğrencilerin yüzde 41'inin televizyon başında olduğu belirlendi. Gece 00.00-03.00 saatleri arası izlemelerin de yüzde 14.6'yı bulduğu saptandı.