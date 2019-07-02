Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor

Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
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