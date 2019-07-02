Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 03.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 11:29

Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor

'ın önümüzdeki haftalarda yayınlaması beklenen Q sini alacak telefonlar belli oldu. Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan ni hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların Android Q alacağı belli oldu.

Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriDikkat! Milyonlarca telefon değişiyor
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri