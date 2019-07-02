Canon, 4K kamera ürünlerinden Legria serisini yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Son model LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 ürünleri Dual Pixel CMOS AF teknolojisine sahip. f/1.8 - f/2.8 maksimum diyafram donanımı ve 20x zum lens özellikleri görüntülerin en ince detayına kadar kaydedilmesine yardımcı oluyor.