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Canon, 4K kamera ürünlerinden Legria serisini yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Son model LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 ürünleri Dual Pixel CMOS AF teknolojisine sahip. f/1.8 - f/2.8 maksimum diyafram donanımı ve 20x zum lens özellikleri görüntülerin en ince detayına kadar kaydedilmesine yardımcı oluyor.

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