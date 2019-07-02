Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak telefonlar... Google'ın önümüzdeki haftalarda yayınlaması beklenen Android Q güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların Android Q alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o telefonlar listesi...