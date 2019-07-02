Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 02.07.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 11:03

Q si alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak cep telefonları

'ın en yeni sürümü Android Q si için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan ni hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Özellikle Huawei telefon sahipleri, Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle telefonlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağını bilmiyordu. Ancak G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli şirketlerin Huawei ürünlerini satabileceği yönündeki açıklamasıyla Huawei telefonların Android Q güncellemesini alma ihtimali de oldukça yükseldi.

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak telefonlar... Google'ın önümüzdeki haftalarda yayınlaması beklenen Android Q güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların Android Q alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o telefonlar listesi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak cep telefonları
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri