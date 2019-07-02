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  • 03.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:06

Q alacak cep telefonları! alacak telefonlar hangileri?

Q si alacak telefonlar hangileri? İşte Android Q güncelleme alacak telefonlar... 'ın önümüzdeki haftalarda yayınlaması beklenen ni alacak telefonlar belli oldu. Teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı merak konusuydu. Güncelleme öncesi hangi telefonların Android Q alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o telefonlar listesi...

Google'ın en yeni Android sürümü Android Q güncellemesi için geri sayım başladı. Şimdi Android telefon kullanıcıları gelecek güncellemeyi bekliyor. İlerleyen zamanlarda yayınlayacak olan Android Q güncellemesini hangi telefonların alacağı belli oldu. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Özellikle Huawei telefon sahipleri, Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle telefonlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağını bilmiyordu. Ancak G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli şirketlerin Huawei ürünlerini satabileceği yönündeki açıklamasıyla Huawei telefonların Android Q güncellemesini alma ihtimali de oldukça yükseldi.

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