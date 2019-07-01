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  • 01.07.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:33

2019 yılının u seçildi! İşte seçilen o telefon...

Çinli teknoloji devi , Huawei P30 Pro ile Avrupa Donanım Birliği Ödülleri'nden birincilikle döndü. Huawei'nin SuperSpectrum Sensörü, optik SuperZoom Lensi ve yeni bir Uçuş Süresi (ToF) Kamerası-Gelişmiş Optik ve AI görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı.

2019 yılının en iyi akıllı telefonu seçildi

Huawei'nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019'un "En İyi Akıllı Telefonu" olarak ilan edildi.

EN ÜST SIRADA YER ALDI

Huawei açıklamasına göre, Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019'da (European Hardware Association Awards 2019) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde en üst sırada yer aldı.

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