WhatsApp yine gündem değiştirecek bir özelliği ile ön plana çıktı. Kullanıcılar için internet kotaları büyük sıkıntı oluşturuyor. WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde uygulamayı kullanırken internete gerek kalmayacak. Bu anlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor. Mevcut telefonunuz web bağlantısı yardımıyla ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Peki internetsiz WhatsApp cep telefonu ayarı nasıl yapılır? İşte internetsiz WhatsApp kullanma yolları ve ayarları