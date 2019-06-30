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  • 30.06.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:28

'ye önemli bir güncelleme geldi! Yeni özellikler kullanıcıları şaşırtacak

Milyonlarca kişi tarafından oynanan 'ye PC sunucularında ve konsollarda yeni güncellemeler geldi. PUBG’nin haritası Erangel'a yeni özellikler geliyor. PUBG ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip eden yüz binlerce kişi hangi özelliklerin oyuna eklendiğini merak ediyor. İşte PUBG'ye gelen yeni özellikler ve güncellemeye dair detaylar...

Dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG'ye PC sunucularında ve konsollarda iki yeni güncelleme daha geldi. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden birçok kişi gelecek yeni özellikler hakkında araştırma yapıyor. Peki, güncellemeyle PUBG'de neler değişecek? İşte güncellemeyle gelen özellikler...

BİR ÖNCEKİ GÜNCELLEMEDE NELER VARDI?

- Evo Alanına Takımlı Ölüm Maçı eklendi.
- Hile tespiti geliştirildi.
- MVP vitrini eklendi.
- Oyuncular artık karda iz bırakıyor.
- Godzilla teması eklendi.
- Yeni popülerlik hediyesi, sıralama ödülleri ve unvanları eklendi.

Diğer İyileştirmeler:
- Eğlence modu erişimleri (UTC): Pzt/Çar: Keskin Nişancı Eğitimi & Savaş; Sal/Per: Dar Alan & Hızlı Maç; Cum-Paz: Tüm modlar.
- Koruyucu ögeler artık %25 daha dayanıklı. Koruma etkileri değiştirilmedi.

Peki, yeni güncellemede yer alan özellikler neler? İşte cevabı...

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