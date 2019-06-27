Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları... Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri nedir? Ekran/kasa oranını serinin öteki modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ek olarak selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.