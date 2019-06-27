Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. Peki, Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 özellikleri neler işte tüm detaylar
Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir? Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı kaç para?
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları... Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri nedir? Ekran/kasa oranını serinin öteki modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ek olarak selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.
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