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  • 27.06.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 11:45

, 9 özellikleri nedir? ve fiyatı kaç para?

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen 9 serisi telefonların fiyatları... 'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, 7 özellikleri nedir? Ekran/kasa oranını serinin öteki modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ek olarak selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.

O telefonlar Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı

Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. Peki, Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 özellikleri neler işte tüm detaylar

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