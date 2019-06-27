Google tarafından getirilen ve güncellemesi yapılan yeni işletim sistemi Android Pie oldukça merak ediliyor. Milyarlarca cep telefonu kullanıcısı Android Pie güncellemesi hakkında bilgi almak istiyor. Android Pie güncellemesi telefonları baştan aşağı değiştirecek. Bu bağlamda
Google'ın yönetiminde yer alan Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Arayüz değişikliği başta olmak üzere birçok yenilikler getiren Android Pie, destekleyen akıllı telefonlara bazı kolaylıklar sağlıyor. Peki Android Pie güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar
Android Pie özellikleri neler? Android Pie güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Telefonlar değişiyor
Aman dikkat! Eğer sabah kalktığınız telefonunuzun değiştiğini gördüyseniz şaşırmayın. Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?
Google tarafından getirilen ve güncellemesi yapılan yeni işletim sistemi Android Pie oldukça merak ediliyor. Milyarlarca cep telefonu kullanıcısı Android Pie güncellemesi hakkında bilgi almak istiyor. Android Pie güncellemesi telefonları baştan aşağı değiştirecek. Bu bağlamda
- PUBG'ye yeni özellikler gelecek!
- WhatsApp'tan Android için büyük değişiklik!
- O telefonlar Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.