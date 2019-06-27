Google tarafından getirilen ve güncellemesi yapılan yeni işletim sistemi Android Pie oldukça merak ediliyor. Milyarlarca cep telefonu kullanıcısı Android Pie güncellemesi hakkında bilgi almak istiyor. Android Pie güncellemesi telefonları baştan aşağı değiştirecek. Bu bağlamda

Google'ın yönetiminde yer alan Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Arayüz değişikliği başta olmak üzere birçok yenilikler getiren Android Pie, destekleyen akıllı telefonlara bazı kolaylıklar sağlıyor. Peki Android Pie güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar