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  • 28.06.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 09:02

Pie özellikleri neler? alan cep telefonları hangileri? Telefonlar değişiyor

Aman dikkat! Eğer sabah kalktığınız telefonunuzun değiştiğini gördüyseniz şaşırmayın. 'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki ni hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

Telefonlar değişiyor! Listede sizinki de olabilir

Google tarafından getirilen ve güncellemesi yapılan yeni işletim sistemi Android Pie oldukça merak ediliyor. Milyarlarca cep telefonu kullanıcısı Android Pie güncellemesi hakkında bilgi almak istiyor. Android Pie güncellemesi telefonları baştan aşağı değiştirecek. Bu bağlamda
Google'ın yönetiminde yer alan Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Arayüz değişikliği başta olmak üzere birçok yenilikler getiren Android Pie, destekleyen akıllı telefonlara bazı kolaylıklar sağlıyor. Peki Android Pie güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler? İşte tüm detaylar

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