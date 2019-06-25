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  • 25.06.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:49

milyonlara dava açacak! Asla bunu yapmayın! İşte

bunu yaparsanız size dava açacak. Popüler mesajlaşma uygulaması ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini açıkladı. Sosyal medyanın en büyüğü olan Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile tekrar gündeme oturdu. Hayatımızın vazgeçilmez iletişim ortamlarından biri olan Whatsapp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline gelmiş durumda. Yaşantımızı kolaylaştırırken arkadaşlarımızla açılan ortak sohbet gruplarıysa bazen gergin anları beraberinde getirebiliyor. Yüz yüze olamadığımız için sağlıklı iletişim kurulması zor olan bu gruplarda kötü anlara tanık olmamak için uymamız gereken bazı kurallar var.

Milyarlarca kullanıcısı olan Whatsapp kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kurallarını ihlal edenlere adeta savaş açtı. Yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak sohbet gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde konuşma kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle.

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