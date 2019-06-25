Telefon kullanıcılarına PIN kodu uyarısı! Bunu sakın yapmayın

TELEFON kullanıcılarına PIN uyarısı geldi. İnternet güvenliği kuruluşu ESET, en çok kullanılan 20 PIN numarasına dikkat çekti ve "Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin" çağrısı yaptı. Şirket, bilgi güvenliği eğitimi üzerine uzmanlaşmış ABD merkezli Sans Enstitüsü'nün araştırmasına dikkat çekti. Araştırma, telefonun kilidini açmak üzere girilen PIN numaralarının çoğunun aynı olduğunu ortaya koydu. 20 kod denenerek test edilen tüm telefonların yüzde 26'sının kilidinin açıldığı görüldü. Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında hiçbir şey bilmeseler bile, birkaç denemede telefona erişilebileceğini gösterdi. ESET İngiltere'den güvenlik uzmanı Jake Moore, "Bu PIN'leri kullanıyorsanız, hemen değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Bir başka yöntem olarak da kişilerin PIN kodlarını hatırlamak için, onlara herhangi bir anlam ifade eden sayılar kullandıklarını söyleyen Moore, şu önerilerde bulundu: "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini gördüm." Moore, cihazın yedeklenmesini önerdi ve "Son olarak, iOS için 'iPhone'umu Bul' ve Android'de 'Cihazımı Bul' seçeneğini açarak daha fazla güvenlik katmanı eklemelisiniz; bu da çalınırsa telefonunuzu uzaktan silmenize olanak tanır. Bu cihazı bir daha asla göremeyebilirsiniz, en azından suçlular cihazınıza giremez ve kişisel verilerinize ve bilgilerinize bakamaz" diye konuştu.
Kolay kırılan kodlar
En çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralanıyor:
0000
1004
1010
1111
1122
1212
1234
1313
2000
2001
2222
4444
3333
4321
5555
6666
6969
7777
8888
9999
Kolay kırılan kodlar
En çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralanıyor:
0000
1004
1010
1111
1122
1212
1234
1313
2000
2001
2222
4444
3333
4321
5555
6666
6969
7777
8888
9999
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