Telefon kullanıcılarına PIN kodu uyarısı! Bunu sakın yapmayın Telefon kullanıcılarının yüzde 26’sının aynı PIN kodlarını tercih ettiği ortaya çıktı. En çok kullanılan 20 PIN numarası belirlendi. Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin, sonra başınız ağrımasın.

TELEFON kullanıcılarına PIN uyarısı geldi. İnternet güvenliği kuruluşu ESET, en çok kullanılan 20 PIN numarasına dikkat çekti ve "Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin" çağrısı yaptı. Şirket, bilgi güvenliği eğitimi üzerine uzmanlaşmış ABD merkezli Sans Enstitüsü'nün araştırmasına dikkat çekti. Araştırma, telefonun kilidini açmak üzere girilen PIN numaralarının çoğunun aynı olduğunu ortaya koydu. 20 kod denenerek test edilen tüm telefonların yüzde 26'sının kilidinin açıldığı görüldü. Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında hiçbir şey bilmeseler bile, birkaç denemede telefona erişilebileceğini gösterdi. ESET İngiltere'den güvenlik uzmanı Jake Moore, "Bu PIN'leri kullanıyorsanız, hemen değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Bir başka yöntem olarak da kişilerin PIN kodlarını hatırlamak için, onlara herhangi bir anlam ifade eden sayılar kullandıklarını söyleyen Moore, şu önerilerde bulundu: "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini gördüm." Moore, cihazın yedeklenmesini önerdi ve "Son olarak, iOS için 'iPhone'umu Bul' ve Android'de 'Cihazımı Bul' seçeneğini açarak daha fazla güvenlik katmanı eklemelisiniz; bu da çalınırsa telefonunuzu uzaktan silmenize olanak tanır. Bu cihazı bir daha asla göremeyebilirsiniz, en azından suçlular cihazınıza giremez ve kişisel verilerinize ve bilgilerinize bakamaz" diye konuştu.



Kolay kırılan kodlar

En çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralanıyor:

0000

1004

1010

1111

1122

1212

1234

1313

2000

2001

2222

4444

3333

4321

5555

6666

6969

7777

8888

9999