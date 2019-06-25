ABD merkezli Sans Enstitüsü'nün araştırmasının çarpıcı sonuçlarına dikkat çeken güvenlik uzmanları, "Eğer en çok kullanılan bu 20 PIN numarasından birini kullanıyorsanız, hemen değiştirin" çağrısı yaptı. Söz konusu Enstitü'nün araştırmasına göre, telefon kilidini açmak için girilen belli başlı numaraların aynı olduğu görülüyor. Bu PIN'leri kullanan kişilerin değiştirmesi önemle tavsiye ediliyor. "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini hatta telefonda, arkasındaki üç haneli CVV numarası da dahil olmak üzere tüm kredi kartı bilgilerini bağırarak paylaştığını görüyoruz."