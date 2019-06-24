Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 24.06.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 16:14

! Kimse farkında bile değil! Eğer bunları yaparsanız...

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz. Cep telefonları günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Kullandığımız telefonumuzdaki bazı özellikler kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Haberimizde cep telefonlarımızdaki gizli özellikleri araştırdık.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriTelefonunuzdaki gizli özellik! Kimse farkında bile değil! Eğer bunları yaparsanız...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri