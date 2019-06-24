Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz. Cep telefonları günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Kullandığımız telefonumuzdaki bazı özellikler kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Haberimizde cep telefonlarımızdaki gizli özellikleri araştırdık.
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