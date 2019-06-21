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  • 21.06.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:29

'ye yeni güncelleme geliyor! O özellik artık aktif olacak

Türkiye'de ve dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. PUBG'ye gelecek yeni özellikler ve güncellemeler bu nedenle oyunun meraklıları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. PUBG'ye gelecek yeni özellikle kullanıcılar artık arkadaşlarıyla rahatlıkla irtibat kurabilecek. Peki, PUBG'ye gelecek olan yeni güncelleme ne? İşte o güncellemeye dair detaylar...

Milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG için yeni bir güncelleme daha gelecek. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncular artık daha rahat iletişim kurabilecek. Şimdi birçok PUBG oyuncusu gelecek bu güncellemede hangi özelliklerin bulunduğunu araştırıyor.

RADYO MESAJLARI AKTİF OLACAK

PUBG'ye gelen yeni güncellemenin ardından artık radyo mesajları aktif olacak. Dönemin efsane oyunları arasında yer alan Counter Strike'da alışkın olduğumuz radyo mesajları PUBG'de de yer alacak.

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