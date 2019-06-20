iOS 13'ün yeni özellikleri neler? Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü tanıtmıştı. Birçok özelliği ile dikkat çeken iOS 13'ün hangi tarihte kullanıma geçeceği merak konusu oldu. Özellikle yeni harita uygulaması ile ilgi odağı olan iOS 13, fotoğraflar için de yeni düzenleme araçları sunacak. Peki, iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 özellikleri neler? İşte iOS 13 ile ilgili merak edilenler...

iOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 13'ün en geç Ekim ayı içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 13 UYGULAMA SİLERKEN SİZİ UYARACAK

Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.

Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.