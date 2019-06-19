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  • 19.06.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 18:28

'dan flaş hamle! O özelliği kaldırıyor

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan paylaşım platformu bir özelliğinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yeni güncelleme ile “yer konum etiketleme” özelliğini kaldırdığını bildirdi.

Twitter'dan flaş hamle! O özelliği kaldırıyor

Dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan paylaşım platformu bir özelliğinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Twitter resmi destek hesabı üzerinden sosyal medya kullanıcılarına duyurduğu değişiklite "yer konum etiketleme" özelliğinin kaldırılacağı belirtildi. Twitter kamera özelliği ile çekmiş olduğumuz görüntüler de ise özelliğin aktif olacağı işaret edildi.

Twitter destek hesabından yaptığı açıklamada özelliği kaldırma sebebinin de açıkladı. Yapılan açıklamada, " Çoğu kişi paylaşımlarda tam konumunu etiketlemiyor, biz de Tweet atma deneyiminizi daha basit bir hale getirmek için bu özelliği kaldırıyoruz. Yine de güncellenmiş kameramızı kullanarak tam konumunuzu etiketleyebileceksiniz. Bu özellik, bir olay sırasında yerinden paylaşım yaptığınızda yararlı olabilir." ifadelerine yer verildi.

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