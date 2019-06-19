Dünyada ve Türkiye'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PUBG ve Fortnite'a yeni bir rakip daha geldi. Super Mario'nun Battle Royale tarzında geliştirilen versiyonu sosyal medyada pek çok yorum aldı. Şimdi oyun meraklıları Super Mario'nun Battle Royale tarzındaki versiyonunu merak ediyor.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

PUBG dünyanın her yerinde oynanan oyunların başında yer alıyor. Milyonlarca oyun meraklısı PUBG'yi oynarken oyuna gelen yeni özellikleri yakından takip ediyor. Bir YouTuber tarafından geliştirilen Super Mario Battle Royale şimdilerde dikkat çeken oyunlardan birisi oldu.