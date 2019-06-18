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Nokia 5.1 pazarında tüketiciyle buluşuyor

Nokia 5.1 , pazarında tüketicilerle buluşuyor. Helio P60'ı kullanan telefon; 5.8 inçlik çentikli ekranı, 2.5D kavisli ön ve arka camı, elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensörü ile dikkat çekiyor.

Oyun cepte

Nokıa 5.1 , pazarında tüketicilerle buluşuyor. Helio P60'ı kullanan telefon; 5.8 inçlik çentikli ekranı, 2.5D kavisli ön ve arka camı, elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensörü ile dikkat çekiyor. Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere en güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. Telefon, 9 Pie güncellemesine hazır olarak kutusundan çıkıyor.

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